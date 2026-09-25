Ιράν: «Ανοίγουμε τα Στενά του Ορμούζ σε 7 ημέρες υπό όρους»

Το Ιράν κατέθεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες σχέδιο επτά ημερών για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Την πρόταση έκανε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Όπως δήλωσε, εφόσον εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν στο τέλος της έβδομης ημέρας και θα ξεκινήσουν ξανά οι συνομιλίες.

Η πρόταση του Ιράν

Ο Αραγτσί δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η πρόταση διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ μέσω διαμεσολαβητή. Ο ίδιος δεν αποκάλυψε αναλυτικά τις προϋποθέσεις. Όπως ανέφερε, πρόκειται για όρους που δεν είναι «τίποτε περισσότερο» από όσα είχαν συμφωνήσει οι δύο χώρες τον Ιούνιο.

Οι όροι της Τεχεράνης

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Αραγτσί παρουσίασε τους όρους της Τεχεράνης για το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται η άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών ακτών, η αποδέσμευση όλων των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα.

Οι επαφές ΗΠΑ – Ιράν

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι δύο πλευρές έχουν «θετικές και εποικοδομητικές συνομιλίες μέσω των μεσολαβητών».

Την Τρίτη, εκπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ήταν οι πρώτες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών εδώ και μήνες.

Ο Αραγτσί έκανε τις δηλώσεις του ενώ βρίσκεται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου τέθηκε στο επίκεντρο η πρόταση της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ.