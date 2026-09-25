ΕΕ: Αποδέσμευση 6,6 δισ. ευρώ- Συνδέονται ως

Τα κράτη- μέλη της ΕΕ συμφώνησαν στους όρους, προκειμένου να αποδεσμευτούν 6,6 δισ. ευρώ από τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειρήνης, τα οποία συνδέονται με τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, δήλωσε η Κάγια Κάλας.

Τα 900 εκατομμύρια ευρώ από το συγκεκριμένο ποσό, προορίζονται για τη στρατιωτική αποστολή υποστήριξης της ΕΕ προς την Ουκρανία και 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα χρηματοδοτήσει νέες κοινές προμήθειες εξοπλισμού, ανέφερε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, σε ανάρτησή της στο X.

Πρόσθεσε ότι τα υπόλοιπα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αποζημίωση των κρατών μελών, ορισμένα από τα οποία έχουν ήδη δηλώσει ότι θα διοχετεύσουν το μερίδιό τους στην Ουκρανία.