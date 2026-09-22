Ιράν: Διπλωματία για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν μπορεί να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε επτά ημέρες, εάν οι ΗΠΑ μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Αυτό δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος.

Η Τεχεράνη ζητά επιστροφή στη διπλωματία

Ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον πρέπει πρώτα να δηλώσει επίσημα πως επιδιώκει διπλωματική λύση. Στη συνέχεια, όπως είπε, θα πρέπει να συμφωνηθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα.

Η ιρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και έχει, σύμφωνα με τον ίδιο, πλήρη εξουσιοδότηση να επαναφέρει τη διπλωματική διαδικασία με τις ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ακόμη ότι οι λεπτομέρειες μιας συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μπορούν να συζητηθούν στη Νέα Υόρκη μέσω μεσολαβητών. Η πρόταση του Ιράν, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, παραδόθηκε στις ΗΠΑ μέσω μεσολαβητών στις 16 Σεπτεμβρίου.

Προειδοποίηση για «αντίποινα χωρίς όρια»

Την Κυριακή, η κεντρική στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανέφερε ότι δεν έχει ενημερωθεί για προετοιμασίες των ΗΠΑ να ξαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη στήριξη περιφερειακών χωρών. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε ιρανικά αντίποινα «χωρίς όρια και ενδοιασμούς».

Στη Νέα Υόρκη ο Πεζεσκιάν

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναχώρησε σήμερα το πρωί από την Τεχεράνη με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, ο Πεζεσκιάν δεν συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην έδρα του ΟΗΕ.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ «χρυσή ευκαιρία» για την επιστροφή των ΗΠΑ στη διπλωματία. Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη θα χαιρετίσει μια νέα προσπάθεια για διπλωματική λύση, εφόσον η Ουάσινγκτον κινηθεί γρήγορα.