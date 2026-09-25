Μαλπένσα: Το αεροδρόμιο πήρε το όνομα του Μπερλουσκόνι

Το αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου φέρει πλέον και επίσημα το όνομα του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Η αλλαγή έγινε σήμερα, με το αεροδρόμιο να μετονομάζεται σε «Αεροδρόμιο Σίλβιο Μπερλουσκόνι Μιλάνο-Μαλπένσα».

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας και μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης πέθανε το 2023, σε ηλικία 86 ετών.

Η απόφαση για τη μετονομασία είχε ληφθεί το 2024 από την ιταλική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ENAC. Η εφαρμογή της, ωστόσο, καθυστέρησε λόγω νομικών προσφυγών.

Στο πλευρό της απόφασης βρέθηκε η κεντροδεξιά κυβέρνηση της Ιταλίας, στην οποία συμμετέχει και το Forza Italia, το κόμμα που ίδρυσε ο Μπερλουσκόνι.

Αντιδράσεις υπήρξαν από τις κεντροαριστερές δημοτικές αρχές του Μιλάνου. Επικεφαλής τους είναι ο δήμαρχος Μπέπε Σάλα, που είχε εκφράσει αντιρρήσεις για την αλλαγή του ονόματος.

Η νέα ονομασία έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικογένεια Μπερλουσκόνι.

«Με γεμίζει υπερηφάνεια και συγκίνηση», δήλωσε η Μαρίνα Μπερλουσκόνι, μεγαλύτερη κόρη του πρώην πρωθυπουργού και πρόεδρος της Fininvest.

Η ίδια χαρακτήρισε το αεροδρόμιο μια «γέφυρα» προς τον κόσμο, σημειώνοντας πως ο πατέρας της έβλεπε πάντα μπροστά και επιδίωκε τον διάλογο.

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και πολυσυζητημένες πολιτικές προσωπικότητες της σύγχρονης Ιταλίας.

Πλέον, το όνομά του θα συνοδεύει ένα από τα σημαντικότερα αεροδρόμια της χώρας, από το οποίο περνούν καθημερινά χιλιάδες ταξιδιώτες.