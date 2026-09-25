Αντζελίνα Τζολί – Πουλήθηκε η βίλα της 24 εκ. δολάρια
Η Τζολί μετακόμισε στο σπίτι έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ. Η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2016, έπειτα από περίπου δύο χρόνια γάμου με τον ηθοποιό και σχεδόν 11 χρόνια σχέσης. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει έξι παιδιά: τον Μάντοξ, 24 ετών, τον Παξ, 22, τη Ζαχάρα, 21, τη Σιλό, 20, και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν, 18 ετών.
Η Τζολί είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι, όταν τα δίδυμα παιδιά της ενηλικιώνονταν, θα ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει το Λος Άντζελες. Τα δίδυμα έγιναν 18 ετών τον Ιούλιο.
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