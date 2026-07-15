ΗΠΑ: Παράσιτο που προκαλεί διάρροια έχει μεταδοθεί σε 34 πολιτείες- Χιλιάδες ασθενείς

Χιλιάδες άνθρωποι, έχουν μολυνθεί σε 34 αμερικανικές πολιτείες, από παράσιτο, που προκαλεί σοβαρή διάρροια, ανακοίνωσε ομοσπονδιακή υγειονομική Αρχή.

Έχουν καταγραφεί, περισσότερα από 1.600 επιβεβαιωμένα κρούσματα κυκλοσπορίασης, ωστόσο, υπό διερεύνηση είναι 5.100 ύποπτα περιστατικά από το CDC (Κέντρο για τον έλεγχο και την πρόληψη ασθενειών).

Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός των μολύνσεων, είναι ίσως σημαντικά υψηλότερος, λόγω του ότι η ασθένεια, δεν μπορεί να διαγνωστεί ή δεν αναφέρεται στις υγειονομικές Αρχές.

Το Μίσιγκαν βρίσκεται στο κέντρο του ξεσπάσματος, επειδή εκεί, έχουν αναφερθεί περισσότερα από 3.300 επιβεβαιωμένα και πιθανά κρούσματα, ανακοίνωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι της πολιτείας.

Σύμφωνα με τα CDC, το παράσιτο μεταδίδεται εν γένει μέσω τροφής ή νερού μολυσμένων με περιττώματα μάλλον, παρά μεταξύ των ανθρώπων.

Μολύνει το λεπτό έντερο και προκαλεί υδαρή διάρροια με συχνές, μερικές φορές απότομες και επώδυνες κράμπες του εντέρου.

Ξεσπάσματα της κυκλοσπορίασης συμβαίνουν συνήθως στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.