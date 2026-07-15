Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε ρωσική επίθεση στην Οδησσό
Τρεις άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους στην Οδησσό, μετά από ρωσική επίθεση. Η Μόσχα, ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις σε λιμάνια στο νότιο τμήμα της χώρας.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σε ανακοίνωσή του, έκανε γνωστό, ότι ο στρατός, στοχοποίησε λιμάνια στην Οδησσό και Τσορνομόρσκ, τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια της Οδησσού, αλλά και του Ντνίπρο-Μπουγκ στα νότια.
Εν τω μεταξύ, χθες, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή και στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.
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