Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε ρωσική επίθεση στην Οδησσό

Τρεις άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους στην Οδησσό, μετά από ρωσική επίθεση. Η Μόσχα, ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις σε λιμάνια στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σε ανακοίνωσή του, έκανε γνωστό, ότι ο στρατός, στοχοποίησε λιμάνια στην Οδησσό και Τσορνομόρσκ, τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια της Οδησσού, αλλά και του Ντνίπρο-Μπουγκ στα νότια.

Εν τω μεταξύ, χθες, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή και στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.