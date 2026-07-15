Ναυάγιο στο Σαν Φρανσίσκο- Ένας νεκρός, δύο αγνοούμενοι

Ανετράπη χθες (14/7/2026),σκάφος στον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, με αποτέλεσμα, ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, και να αγνοούνται άλλοι δυο.

Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά, 19 άνθρωποι.

Το περιστατικό, συνέβη χθες, περίπου στις 15:35 (τοπική ώρα), ανοικτά του Αλκατράζ. Κατά την άφιξη των σωστικών συνεργείων στο σημείο, διαπίστωσαν , ότι το σκάφος είχε αναποδογυρίσει, ενώ, ένας επιβάτης έχασε τη ζωή του, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, να τον επαναφέρουν στη ζωή.