Φρουροί Επανάστασης: Κλειστό το Ορμούζ μέχρι να τελειώσουν οι αμερικανικές επιθέσεις

Στο Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης, έκαναν σήμερα γνωστό, ότι το Στενό του Ορμούζ, θα παραμείνει κλειστό, μέχρι να τελειώσουν οι αμερικανικές «επιθετικές ενέργειες».

Απείλησαν ωστόσο, ότι θα κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας, για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή.

«Οι επιχειρήσεις αντιποίνων (…) θα συνεχιστούν, και το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό ωσότου οι ΗΠΑ βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους», σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

«Ο εχθρός (…) πρέπει επίσης να αναμένει το κλείσιμο κι άλλων οδών εξαγωγών πετρελαίου και αερίου που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και συμμάχων τους», προστίθεται.

«Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου από την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους, είτε σε κανέναν», τονίζεται στο κείμενο.