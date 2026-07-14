Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσύρει τον στρατό από Λίβανο- Συρία
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη Πέμπτη, ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Συρία και τον Λίβανο.
Την πληροφορία αυτή μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.
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