Η Κίνα φρενάρει, αλλά παραμένει μπροστά

Η κινεζική οικονομία επιβραδύνεται, όμως εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ρυθμούς που υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνους της Ευρώπης. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 4,3%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τρεισήμισι ετών, γεγονός που οδηγεί το Πεκίνο στην εξέταση νέων μέτρων στήριξης της οικονομίας.

Η επιβράδυνση αποδίδεται κυρίως στη συνεχιζόμενη κρίση στην αγορά ακινήτων, στη συγκρατημένη κατανάλωση των νοικοκυριών και στις αβεβαιότητες που προκαλεί το διεθνές εμπορικό περιβάλλον. Η κινεζική κυβέρνηση εξετάζει στοχευμένες παρεμβάσεις για την τόνωση της εγχώριας ζήτησης και των επενδύσεων, επιδιώκοντας να διατηρήσει την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Παρά την κάμψη, η εικόνα της Κίνας παραμένει αισθητά καλύτερη από εκείνη της Ευρωζώνης, όπου η οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς κοντά στο 1%. Η σύγκριση αναδεικνύει ότι ακόμη και όταν η κινεζική οικονομία «φρενάρει», εξακολουθεί να κινείται με υπερδιπλάσια ταχύτητα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Οι εξελίξεις δεν αφορούν μόνο την Ασία. Η πορεία της κινεζικής οικονομίας επηρεάζει το παγκόσμιο εμπόριο, τις τιμές των πρώτων υλών, τη ναυτιλία και τις εξαγωγές, ενώ ενδέχεται να οδηγήσει κινεζικές επιχειρήσεις σε ακόμη πιο επιθετική διείσδυση στις ευρωπαϊκές αγορές.

Το μήνυμα των τελευταίων στοιχείων είναι σαφές: η Κίνα αναζητά νέα ώθηση για να επιστρέψει σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, όμως εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις ισχυρότερες κινητήριες δυνάμεις της παγκόσμιας οικονομίας.