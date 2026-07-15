Νέο κύμα πληγμάτων των ΗΠΑ εναντίον «δεκάδων στόχων» στο Ιράν

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσαν σήμερα, ότι «ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν», αφού βομβάρδισαν «δεκάδες στόχους» κοντά στα Στενά του Ορμούζ και σε «παραθαλάσσιες περιοχές», για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα.

Χτύπησαν εγκαταστάσεις με «πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα», «ναυτικές δυνατότητες» και «συστήματα παράκτιας άμυνας» κατά τη διάρκεια του «κύματος» βομβαρδισμών διάρκειας «επτά ωρών», για να «φθείρουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα και τα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού».

Ακόμη, στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από

Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), ότι χθες, Τρίτη, επιβλήθηκε εκ νέου αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν στον Κόλπο.