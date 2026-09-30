ΗΠΑ: 21χρονη έπεσε από τον 8ο όροφο και επέζησε

Μάχη για τη ζωή της δίνει 21χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια στις ΗΠΑ, μετά την πτώση της από τον 8ο όροφο πολυκατοικίας.

Η Κρίστιν Σάρτζεντ νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα και κατάγματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στο συγκρότημα διαμερισμάτων The Rambler, στην West Broad Street, στην Αθήνα της Τζόρτζια.

Πώς έγινε η πτώση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 21χρονη φέρεται να χόρευε πάνω σε καναπέ ή στρώμα αέρα, κοντά σε ανοιχτό παράθυρο. Κάποια στιγμή έπεσε μέσα από τη σίτα και βρέθηκε στο έδαφος.

Η φοιτήτρια εντοπίστηκε κοντά στην πισίνα του συγκροτήματος, η οποία βρίσκεται σε εσωτερική αυλή στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Οι αστυνομικοί εκτίμησαν ότι κατά την πτώση πιθανότατα χτύπησε σε μεταλλικό παγκάκι. Στο μαξιλάρι του καθίσματος βρέθηκε αίμα, ενώ το μπράτσο του παγκακιού είχε σπάσει.

«Γεια, είμαι ζωντανή»

Ο πατέρας της, Ρίτσαρντ Σάρτζεντ, περιέγραψε τη στιγμή που επικοινώνησε με την κόρη του μετά την πτώση. Όπως ανέφερε, η 21χρονη μιλούσε με μία φίλη της και της είπε: «Γεια, είμαι ζωντανή. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ζω».

Ο ίδιος τόνισε ότι η κόρη του έχει τραυματιστεί σοβαρά, όμως η οικογένεια αισθάνεται ευγνωμοσύνη που επέζησε. «Είναι αρκετά άσχημα χτυπημένη, αλλά είμαστε τυχεροί που είναι ζωντανή και νιώθουμε ευλογημένοι. Είναι μαχήτρια και θα τα καταφέρει», είπε.

Η έρευνα της αστυνομίας

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τη νίκη των Georgia Bulldogs επί των Oklahoma Sooners με 41-13. Η Κρίστιν Σάρτζεντ είναι τελειόφοιτη του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια και σπουδάζει χρηματοοικονομικά και μάρκετινγκ.