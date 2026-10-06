ΗΠΑ: Ισόβια στον Κέιλεμπ Φλιν για τη δολοφονία της συζύγου του

Σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης καταδικάστηκε ο 40χρονος Κέιλεμπ Φλιν στο Οχάιο των ΗΠΑ, αφού κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της 37χρονης συζύγου του, Άσλεϊ Φλιν. Οι ένορκοι απέρριψαν τον ισχυρισμό του ότι άγνωστος εισβολέας μπήκε στο σπίτι και την πυροβόλησε ενώ κοιμόταν.

Ο Φλιν κρίθηκε ακόμη ένοχος για οκτώ κατηγορίες, μεταξύ των οποίων διακεκριμένη ανθρωποκτονία και παραποίηση στοιχείων. Ο δικηγόρος του, Πάτρικ Μάλιγκαν, ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να αποδειχθούν «προμελέτη και σχεδιασμός».

Τα μηνύματα με την πρώην ερωμένη του

Η δίκη διήρκησε οκτώ ημέρες. Στο επίκεντρο βρέθηκαν δεκάδες χιλιάδες μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο Φλιν με την πρώην ερωμένη του, Άλεϊγκα Μπότνερ, την οποία είχε γνωρίσει όταν έκανε πρακτική στην εκκλησία όπου εργαζόταν.

Η Μπότνερ διάβασε στο δικαστήριο μέρος από περίπου 100.000 μηνύματα. Σε ένα από αυτά, ο Φλιν έγραφε ότι ξαγρυπνούσε κλαίγοντας και σκεφτόταν τρόπους να σκοτώσει τη σύζυγό του χωρίς να καταλήξει στη φυλακή. Σε άλλο μήνυμα ανέφερε: «Απλώς θέλω να είναι νεκρή και να φύγει».

Η εισαγγελία παρουσίασε ακόμη τραγούδια που, σύμφωνα με την ίδια, δημιούργησε ο Φλιν με τεχνητή νοημοσύνη για την Μπότνερ, καθώς και υλικό από κάμερες σώματος αστυνομικών και δεδομένα από το iPhone και το Apple Watch του.

«Πώς μπορούσες να το κάνεις;» – Τα παιδιά του

Η Άσλεϊ Φλιν ήταν εκπαιδευτικός και μητέρα δύο παιδιών. Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο σύζυγός της την πυροβόλησε τον Φεβρουάριο και στη συνέχεια σκηνοθέτησε το σπίτι ώστε να φαίνεται ότι είχε γίνει διάρρηξη από το γκαράζ.

Τα δύο κορίτσια, ηλικίας 9 και 11 ετών, βρίσκονταν στο σπίτι όταν η μητέρα τους δολοφονήθηκε. Στην ακροαματική διαδικασία διαβάστηκαν επιστολές τους προς τον πατέρα τους.

«Πώς μπορούσες να κάνεις κάτι τέτοιο;», έγραψε η μία κόρη. Η δεύτερη τον αποκάλεσε «Κέιλεμπ» αντί για πατέρα και του ζήτησε να πει σε όλους τι έκανε και να δεχθεί την έκβαση.

Ο Φλιν έκλαψε έντονα, όμως εξακολούθησε να αρνείται ότι σκότωσε τη σύζυγό του. Η δικαστής Τζανίν Πρατ τον χαρακτήρισε «ακραίο» κίνδυνο για το κοινό και του επέβαλε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Ο Κέιλεμπ Φλιν είχε εμφανιστεί για λίγο στο «American Idol» το 2013. Τότε είχε δηλώσει ότι αγαπούσε τη σύζυγό του «περισσότερο από οτιδήποτε».