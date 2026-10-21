ΗΠΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την εκλογική μάχη

Δύο εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι Δημοκρατικοί ελπίζουν να ανατρέψουν τους συσχετισμούς και να περιορίσουν την ισχύ του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο.

Οι δημοσκοπήσεις τούς δίνουν προβάδισμα, ενώ κρίσιμες αναμετρήσεις αναμένονται σε πολιτείες όπως το Τέξας, το Κάνσας και η Τζόρτζια.

Οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία. Εάν οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να κερδίσουν έστω ένα από τα δύο σώματα, θα αποκτήσουν μεγαλύτερη δυνατότητα να ελέγχουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης.

Στην τελική ευθεία, ο Τραμπ εντείνει τις προεκλογικές εμφανίσεις του, ενώ ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα ετοιμάζεται να στηρίξει τους Δημοκρατικούς στο Μίσιγκαν.

Το αν θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για ένα «μπλε κύμα» θα φανεί στην κάλπη.