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Χάρκοβο: Δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με drones

ΔΙΕΘΝΗ
21/10/2026 07:49
Χάρκοβο: Δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με drones
AP Photo/Andrii Marienko

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο χωριό Κορότιτς, κοντά στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Νεκροί είναι μια γυναίκα 81 ετών και ένας άνδρας 83 ετών, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Από την επίθεση, 11 κάτοικοι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα λόγω του σοκ που υπέστησαν. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Σημαντικές είναι και οι ζημιές που καταγράφηκαν στην περιοχή. Συνολικά 13 κατοικίες και ένα αυτοκίνητο υπέστησαν φθορές από τα πλήγματα.

Το Χάρκοβο και οι γύρω περιοχές βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

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