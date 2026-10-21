Δείτε: Αποκολλήθηκε το δεξαμενόπλοιο στην Μαύρη Θάλασσα

Το δεξαμενόπλοιο Banda μήκους 238 μέτρων, με σημαία Λιβερίας, το οποίο είχε προσαράξει λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στη Μαύρη Θάλασσα, απελευθερώθηκε από το σημείο όπου βρισκόταν και επανέπλευσε έπειτα από επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν ανοιχτά της ακτής Κισιρκάγια του Σαριγιέρ στην Κωνσταντινούπολη.

Μετά την υποβρύχια έρευνα που διενεργήθηκε από την ομάδα δυτών , η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Παράκτιας Ασφάλειας, η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε επιτυχώς με τη συμμετοχή του ειδικού διάσωσής μας, του σκάφους μας KEGM-4, του Πλοίου Έκτακτης Επέμβασης Nene Hatun, καθώς και των ρυμουλκών Kurtarma-8 και Şark.