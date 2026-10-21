Ουκρανία: «Πρόοδος» στις συνομιλίες Ζελένσκι με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ

Θετικό κλίμα στις επαφές για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είχαν «πολύ παραγωγικές» συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, ΗΠΑ, Ουκρανία και ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται πλέον να έχουν ισχυρή σύγκλιση απόψεων για τα επόμενα βήματα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Επόμενος σταθμός των επαφών είναι η Μόσχα. Ο Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια νέα προσπάθεια να προχωρήσει η διπλωματική διαδικασία.

Οι επαφές πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη περίοδο για τον πόλεμο, με τις εξελίξεις να εξαρτώνται από το κατά πόσο οι εμπλεκόμενες πλευρές θα μπορέσουν να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένα επόμενα βήματα.