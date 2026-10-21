Πορτογαλία: Στους δρόμους για ένα σπίτι – 55 συλλήψεις

Χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους της Λισαβόνας και του Πόρτο την Τρίτη, διαμαρτυρόμενοι για την κρίση στη στέγαση και την εκτόξευση των τιμών των ακινήτων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η αστυνομία είχε απομακρύνει 228 σκηνές από καταυλισμούς ακτιβιστών στις δύο πόλεις. Η επιχείρηση στη Λισαβόνα οδήγησε σε 55 συλλήψεις και δύο τραυματισμούς.

Στην πλατεία Ρόσιο, οι διαδηλωτές αποφάσισαν να στήσουν ξανά τις σκηνές τους, παρά την προηγούμενη επέμβαση. «Η Λισαβόνα δεν είναι προς πώληση» έγραφε ένα από τα πανό, αποτυπώνοντας την αγανάκτηση για το αυξανόμενο κόστος κατοικίας.

Κατά την απομάκρυνση των σκηνών σημειώθηκαν συγκρούσεις, όταν ορισμένοι ακτιβιστές σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα για να εμποδίσουν τις αστυνομικές δυνάμεις. Η αστυνομία υποστήριξε ότι η χρήση βίας ήταν περιορισμένη και δικαιολογημένη, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για επαγγελματική διαχείριση της επιχείρησης.

Την ανάγκη για μακροπρόθεσμες λύσεις έχει επισημάνει ο πρόεδρος της χώρας, Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο, ζητώντας ευρεία πολιτική συμφωνία για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Οι κινητοποιήσεις εμπνέονται και από αντίστοιχες διαμαρτυρίες στην Ισπανία. Οι διοργανωτές επιδιώκουν να συντονίσουν τις δράσεις τους σε ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο, με βασικό αίτημα την πρόσβαση σε προσιτή κατοικία.