Champi: Ο γιγάντιος τυφώνας με ανέμους 298 χλμ./ώρα

Έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες του 2026 αποτελεί ο Champi, ο οποίος αναπτύχθηκε στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό. Οι άνεμοί του έφτασαν τα 298 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τις περιοχές που βρίσκονται στην πορεία του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματ, η έντασή του έφτασε σε επίπεδο αντίστοιχο με την υψηλότερη κατηγορία τυφώνων. Με αυτή την ταχύτητα ανέμων, ισοφάρισε τον υπερτυφώνα Sinlaku, ο οποίος είχε καταγράψει ανάλογη ένταση μέσα στη χρονιά.

Πέρασε κοντά από το Γκουάμ

Πριν συνεχίσει την πορεία του στον Ειρηνικό, ο Champi πέρασε πολύ κοντά από το νησί Γκουάμ. Το κέντρο του βρέθηκε περίπου 16 χιλιόμετρα νότια από το νησί, ενώ στην περιοχή σημειώθηκαν ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις.

Ο τυφώνας δεν χτύπησε απευθείας το Γκουάμ, ωστόσο η εγγύτητά του προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους και στις τοπικές αρχές.

Πότε θα φτάσει στην ξηρά;

Ο Champi κινείται πάνω από τον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό. Η ακριβής πορεία του και το ενδεχόμενο να πλησιάσει κατοικημένες περιοχές εξαρτώνται από την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Μέχρι να υπάρξουν σαφέστερες προβλέψεις από τις μετεωρολογικές υπηρεσίες, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα αν και πότε θα φτάσει σε κάποια συγκεκριμένη χώρα.

Για την Ελλάδα δεν υπάρχει ένδειξη απειλής από τον Champi. Το φαινόμενο βρίσκεται στον Ειρηνικό, σε μεγάλη απόσταση από τη χώρα μας.

Οι ειδικοί παρακολουθούν την εξέλιξή του, καθώς οι άνεμοι τέτοιας έντασης μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε κτίρια, υποδομές και παράκτιες περιοχές που βρίσκονται κοντά στην πορεία ενός τυφώνα.