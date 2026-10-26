ΗΠΑ: Αγελάδα απέδρασε από αγρόκτημα και προκάλεσε καταδίωξη

Η Μάγκι, μια τετράχρονη αγελάδα της φυλής Χάιλαντς, απέδρασε από το Little Cabin’s Farm στο Κάρμελ της Νέας Υόρκης και περιπλανήθηκε επί τέσσερις ημέρες στην περιοχή της κομητείας Πούτναμ.

Η περιπέτειά της έληξε όταν αστυνομικός την ακινητοποίησε με λάσο, ενώ πλέον έχει επιστρέψει με ασφάλεια στο αγρόκτημα και έχει επανενωθεί με το μικρό της.

Η αγελάδα, που γεννήθηκε στη Μασαχουσέτη, βρέθηκε να κινείται ελεύθερη στους δρόμους του προαστίου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε καταγράφει οδηγούς και αστυνομικούς να την ακολουθούν, καθώς εκείνη έτρεχε στον δρόμο.

Η απόδραση της Μάγκι από το αγρόκτημα στο Κάρμελ

Η Μάγκι έφυγε από το Little Cabin’s Farm όταν πανικοβλήθηκε και πέρασε πάνω από την περίφραξη της εγκατάστασης. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το δάσος, με τους ανθρώπους του αγροκτήματος να ξεκινούν αναζήτηση για τον εντοπισμό της.

«Πανικοβλήθηκε λίγο, πήδηξε πάνω από τον φράχτη και κατευθύνθηκε προς το δάσος, οπότε την κυνηγούσαμε για τέσσερις ημέρες», δήλωσε η Μαριάννα Μπρόφι, μία από τις ιδιοκτήτριες του αγροκτήματος.

Το Little Cabin’s Farm γνωστοποίησε ότι η Μάγκι είναι ασφαλής μετά την τετραήμερη περιπλάνησή της και βρίσκεται ξανά μαζί με το μικρό της.

Πηγή Βίντεο: FACEBOOK – News12 Westchester