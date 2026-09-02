Γιγάντιες μαριονέτες καταλαμβάνουν την Κραϊόβα

Για οκτώ ημέρες, η Κραϊόβα της Ρουμανίας, αφήνει στην άκρη την καθημερινότητά της και μετατρέπεται σε έναν πολύχρωμο κόσμο φαντασίας, όπου οι γιγάντιες μαριονέτες και οι καλλιτέχνες καταλαμβάνουν τους δρόμους και προσφέρουν ένα μοναδικό θέαμα σε μικρούς και μεγάλους.

Πρόκειται για το ετήσιο φεστιβάλ «Puppets Occupy Street, μία εντυπωσιακή γιορτή που γεμίζει τη ρουμανική πόλη με φως και χρώμα.

Παιδιά σπεύδουν να φωτογραφηθούν δίπλα στις τεράστιες μαριονέτες, που φτάνουν σε ύψος και τα πέντε μέτρα, πριν οι φωτισμένες φιγούρες ξεκινήσουν τη νυχτερινή παρέλαση στο κέντρο της πόλης, η οποία σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ.

Κάθε χρόνο το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο σε μια διαφορετική θεματική. Η φετινή διοργάνωση έχει ως θέμα την «Αστερόσκονη» και σύμφωνα με τους διοργανωτές, προσκαλεί το κοινό σε ένα φαντασμαγορικό ταξίδι στο σύμπαν.

Περισσότεροι από 150 καλλιτέχνες και θεατρικές ομάδες από 15 χώρες συμμετέχουν στο φετινό φεστιβάλ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις κουκλοθέατρου, εργαστήρια, συναυλίες και εκθέσεις, με τις εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται σε διαφορετικά σημεία της Κραϊόβα.

Το «Puppets Occupy Street» ξεκίνησε το 2014 και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις κουκλοθέατρου και θεάτρου δρόμου στην Ευρώπη.

Οι διοργανωτές το συγκρίνουν σε επίπεδο προβολής και σημασίας με το περίφημο Φεστιβάλ της Αβινιόν στη Γαλλία.

Για οκτώ ημέρες, οι δρόμοι της Κραϊόβα γεμίζουν με μουσική, θέατρο και τεράστιες φιγούρες, αποδεικνύοντας πως η τέχνη μπορεί να βγει από τις κλειστές αίθουσες και να γίνει κομμάτι της ίδιας της πόλης.

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