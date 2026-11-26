Τουλάχιστον δεκατρείς εργαζόμενοι έχουν ανασυρθεί νεκροί και άλλοι δεκατρείς εξακολουθούν να αγνοούνται έπειτα από πλημμύρα που σημειώθηκε σε παράνομο χρυσωρυχείο στη δυτική Ιάβα της Ινδονησίας, ύστερα από σφοδρές βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Ντεσιάνα Κάρτικα Μπαχαρί, αξιωματούχου της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, τα σωστικά συνεργεία έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής 13 σορούς στις πλημμυρισμένες στοές, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ακόμη 13 εγκλωβισμένους.

Όπως είχε γνωστοποιήσει την Τετάρτη εκπρόσωπος της αστυνομίας στην περιοχή, το δυστύχημα συνέβη τη Δευτέρα, ωστόσο οι αρχές ενημερώθηκαν με καθυστέρηση δύο ημερών. Από την εισροή των υδάτων κατάφεραν να διασωθούν εγκαίρως ένδεκα εργαζόμενοι, οι οποίοι πρόλαβαν να εξέλθουν από το ορυχείο.

Παρόμοιες τραγωδίες καταγράφονται συχνά στο πλούσιο σε ορυκτούς πόρους αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, κυρίως σε μη αδειοδοτημένα μεταλλεία όπου δεν τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας.