Δέσμευση ύψους περίπου 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανέλαβε την Τετάρτη ο Ίλον Μασκ, ανακοινώνοντας ότι κάθε ανήλικος στις Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσει δύο μετοχές της SpaceX. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, χωρίς ωστόσο να μπει σε περαιτέρω λεπτομέρειες, η μία μετοχή θα προέλθει από την ίδια την εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, ενώ τη δεύτερη θα τη διαθέσει ο ίδιος από το προσωπικό του χαρτοφυλάκιο.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η SpaceX είχε διευκρινίσει ότι θα εκδώσει και θα παραχωρήσει από μία νέα μετοχή Κατηγορίας Α (Class A) σε κάθε ενεργό λογαριασμό του προγράμματος «Trump Account», με τον Μασκ να προσφέρει προσωπικά ισάριθμους τίτλους.

Η συγκεκριμένη κρατική πρωτοβουλία αποσκοπεί στη συμμετοχή όλων των Αμερικανών κάτω των 18 ετών στις χρηματιστηριακές αγορές, διευκολύνοντας τη δημιουργία αποταμιευτικού κεφαλαίου από μικρή ηλικία. Με βάση τα στοιχεία του Λευκού Οίκου από τον περασμένο Οκτώβριο, έχουν ήδη ανοιχτεί σχεδόν 70 εκατομμύρια τέτοιοι λογαριασμοί. Με τη μετοχή της SpaceX να κλείνει την Τετάρτη στα 127,44 δολάρια, η συνολική αξία της κίνησης αυτής υπολογίζεται κοντά στα 18 δισ. δολάρια.

Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια της αρχικής υπόσχεσης που είχε δώσει ο Μασκ τον Οκτώβριο, όταν είχε δηλώσει ότι σκοπεύει να χαρίσει από μία προσωπική του μετοχή σε κάθε παιδί της χώρας, υποστηρίζοντας πως η άμεση παραχώρηση εταιρικών μεριδίων στους πολίτες αποτελεί τον σωστό τρόπο συμμετοχής τους στη μελλοντική οικονομία. Ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη, η περιουσία του οποίου αποτιμάται στα 824 δισ. δολάρια (διαθέτοντας 6,42 δισ. μετοχές της SpaceX τον Ιούνιο), διοχετεύει συνήθως το φιλανθρωπικό του έργο μέσω του Ιδρύματος Μασκ, το οποίο διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 14 δισ. δολαρίων. Στο ίδιο πλαίσιο, τον Οκτώβριο, η πρόεδρος της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, και ο σύζυγός της είχαν δεσμευτεί να δωρίσουν μετοχές τους σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά.

Την ίδια στιγμή, διαφορετική προσέγγιση ακολουθεί η ανταγωνίστρια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, η οποία ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα τη δέσμευση του 5% του μετοχικού της κεφαλαίου —αξίας 54 δισ. δολαρίων με τις τρέχουσες αποτιμήσεις— σε ένα νέο ταμείο «κοινού οφέλους» για τη χρηματοδότηση φιλανθρωπικών σκοπών.

Οι δύο εταιρείες χαράσσουν έτσι εντελώς διαφορετικές στρατηγικές αναδιανομής μέρους των κερδών από την εκρηκτική άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο που αυξάνονται οι πιέσεις από πολίτες και πολιτικούς για αυστηρότερη εποπτεία του κλάδου.