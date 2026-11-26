Επίθεση σημειώθηκε από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε τμήμα της περιφέρειας Ζαπορίζια της Ουκρανίας, το οποίο ελέγχεται από την Ρωσία. Σύμφωνα με τον Ρώσο κυβερνήτη της Γεβγκένι Μπαλίτσκι, την ζωή τους έχασαν πέντε άνθρωποι.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν μαζική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία, πλήττοντας στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ukrainian Emergency Service via AP

Επιπλέον, όπως ανέφερε το υπυργείο Άμυνας της Ρωσίας, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου νοτιοανατολικά της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα κατά τη διάρκεια της νύχτας.Το πλοίο φέρεται πως μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό και διπλής χρήσης αγαθά στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ukrainian Emergency Service via AP

Παράλληλα συντρίμμια από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή Τουιμαζίνσκι στην περιφέρεια Μπασκορτοστάν της Ρωσίας, έπεσαν σε βιομηχανική ζώνη προκαλώντας πυρκαγιά, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της περιοχής.

Ο αξιωματούχος συνέχισε λέγοντας ότι ομάδες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στην περιοχή, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν απώλειες.

Στην πόλη Νεβινομίσκ στη ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολης, επίθεση με drones που στόχευε βιομηχανική υποδομή απωθήθηκε, ενώ συντρίμμια από καταρριφθέντα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπεσαν κοντά σε βιομηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις προκαλώντας ζημιά, δήλωσε περιφερειακός κυβερνήτης.