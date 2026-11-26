Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 65 ετών ο εμβληματικός κιθαρίστας του συγκροτήματος Duran Duran, Άντι Τέιλορ.

Ο γνωστός κιθαρίστας έδινε μία δύσκολη μάχη με τον κακρίνο του προστάστη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας και της μπάντας, ο Άντι Τέιλορ απεβίωσε ήρεμα στο σπίτι του έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της συζύγου του, Τρέισι:

«Για τον κόσμο, ο Άντι ήταν ένας σπουδαίος κιθαρίστας, αλλά για εμάς ήταν ο πιο υπέροχος σύζυγος, ένας στοργικός μπαμπάς και ο πιο περήφανος παππούς. Ήταν ο βράχος της οικογένειάς μας. Παρ’ όλες τις απίστευτες εμπειρίες που του χάρισε η μουσική, η οικογένεια ερχόταν πάντα πρώτη. Τίποτα δεν τον έκανε πιο ευτυχισμένο από το να είμαστε όλοι μαζί και, όσο μακριά κι αν τον ταξίδευε η μουσική, η καρδιά του ήταν πάντα στο σπίτι.

Ο Άντι αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια με τόσο θάρρος και αποφασιστικότητα. Δεν τα παράτησε ποτέ, πάλεψε μέχρι το τέλος, χωρίς να χάσει ποτέ την αγάπη του για τη ζωή. Η καλοσύνη και η στήριξη που του έδειξαν οι θαυμαστές από όλο τον κόσμο καθ’ όλη τη διάρκεια της ασθένειάς του, του έδωσαν τεράστια παρηγοριά και δύναμη, και γι’ αυτό θα είμαστε πάντα ευγνώμονες.

Ο Άντι ήξερε πόσο βαθιά αγαπητός ήταν και αυτό μας προσφέρει μεγάλη παρηγοριά. Θα μας λείπει κάθε μέρα.»

Συγκινητικά ήταν επίσης και τα λόγια της μπάντας, καθώς αναγνώρισαν και ανέφεραν την «ανεξίτηλη φλόγα και τον ξεχωριστό αέρα» που έφερε ο μουσικός στην μουσική του ίδιου του συγκροτήματος.

Ειδικότερα, οι Duran Duran πρόσθεσαν:

«Ο Άντι ήταν εκεί από την αρχή της ιστορίας μας. Από τη στιγμή που έφτασε στο Μπέρμιγχαμ από τη βορειοανατολική Αγγλία, με μια κιθάρα και ακλόνητη πίστη σε όσα θα μπορούσαμε να γίνουμε, έφερε στη μουσική μας μια ανεξίτηλη φλόγα και έναν ξεχωριστό αέρα. Το παίξιμό του έδωσε ώθηση στα τραγούδια που μας ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο και, με ένα ξερό χιούμορ που συναγωνιζόταν μόνο η υπέροχα ρεαλιστική και ευθύβολη ματιά του για τη ζωή, μας κρατούσε προσγειωμένους και έδωσε στο συγκρότημα την αιχμή του κατά τα εξαιρετικά χρόνια που ακολούθησαν.

Ήταν υπέροχο να κάνουμε ξανά μουσική μαζί του όταν οι αρχικοί πέντε επανενώθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, και εκείνος ο χρόνος που περάσαμε μαζί, τόσο στη σκηνή όσο και στο στούντιο, σήμαινε πάρα πολλά για όλους μας. Όταν ενταχθήκαμε στο Rock & Roll Hall of Fame το 2022, ο Άντι ήταν πολύ άρρωστος για να είναι μαζί μας, όμως τα λόγια του εκείνο το βράδυ υπενθύμισαν σε όλους τη δύναμή του και τον δεσμό που μοιραζόμασταν.

Ο Άντι αντιμετώπισε την ασθένειά του με αξιοσημείωτο θάρρος, ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια.

Οι σκέψεις μας είναι με τη σύζυγό του Τρέισι, τα παιδιά του Τζορτζίνα, Ιζαμπέλα, Μπέθανι και Άντριου, καθώς και τον εγγονό του Άλμπι. Όλοι τον αγαπούσαν βαθιά και ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζήτησε να γίνουν δωρεές στο όνομα του Άντι προς το Prostate Cancer UK: prostatecanceruk.org.

Με αγάπη,

Σάιμον, Τζον, Νικ και Ρότζερ.»

Πηγή: duranduran.com