Μία …γαλοπούλα άφησε ανοικτή την βρύση σε πολυκατοικία στην Γερμανία, με αποτέλεσμα αυτή να πλημμυρίσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν ένοικος σε πολυκατοικία στο Μανχάιμ, ειδοποίησε την πυροσβεστική καθώς έτρεχε νερό από την πόρτα διαμερίσματος, ενώ από το παράθυρο έβγαινε καπνός, ο οποίος αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν ατμός.

Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν δεν βρήκαν τον ένοικο και αναγκάστηκαν να μπουν στο διαμέρισμα από το παράθυρο της κουζίνας. Μπαίνοντας στο διαμέρισμα, δεν πίστευαν στα μάτια τους. Μια γαλοπούλα στεκόταν στην άκρη της μπανιέρας. Από τον νιπτήρα έτρεχε τόσο καυτό νερό που είχε φτάσει έως τους κάτω ορόφους της πολυκατοικίες. Μία γάτα βρήκαν ακόμη οι πυροσβέστες στο διαμέρισμα, η οποία στεκόταν σε ένα στρώμα το οποίο οαραδόξως ήταν ακόμη στεγνό. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γαλοπούλα, η οποία ζούσε στο διαμέρισμα ως κατοικίδιο, άνοιξε τη βρύση με το ζεστό νερό, ενώ αναζητούσε τροφή. Ο ιδιοκτήτης είχε αφήσει το φαγητό της σε σκεύος δίπλα στη μπανιέρα.

Τα δύο ζώα τέθηκαν υπό την προστασία οργάνωσης διάσωσης ζώων. Ακόμη απαγορεύτηκε στον συγκεκριμένο ένοικο να κατέχει ζώα λόγω της κατάσταση ςπου επικρατούσε στο διαμέρισμα.