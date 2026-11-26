Εμπορευματικό αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP Photo/Rebecca Blackwell

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες κατά τις βραδινές ώρες, με αποτέλεσμα να κλείσουν όλες οι πίστες εκτός από μια. Τα αεροδρόμιο παρουσίαζε τεράστια κίνηση, λόγω της εορτής των ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διεύθυνσης του αερολιμένα:

«Αεροσκάφος της FedEx βγήκε από τον διάδρομο 26R του διεθνούς αεροδρομίου του Μαϊάμι περί τις 20:40» χθες (03:40 ώρα Ελλάδας).

Διευκρίνισαν επίσης ότι δεν υπήρξαν τραυματίες.

«Ευχαριστούμε τους επιβάτες μας για την υπομονή τους ενόσω εργαζόμαστε για να αποκαταστήσουμε την ομαλή λειτουργία μας με κάθε ασφάλεια», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει γιατί το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο.