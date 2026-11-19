Κατ’ ιδίαν συνάντηση στη Σεντζέν της νότιας Κίνας θα πραγματοποιήσουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγο πριν από την ιστορική τριμερή σύνοδο κορυφής με τον κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ. Την είδηση μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο δηλώσεις αμερικανού αξιωματούχου.

Η συγκεκριμένη πηγή, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία, την ώρα έναρξης ή τη διάρκεια της διμερούς συνομιλίας. Μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης, ο αμερικανός πρόεδρος προβλέπεται να αποχωρήσει από την κινεζική πόλη.