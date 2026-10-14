Ινδία: 13 παιδιά νεκρά από ανατροπή πλοιαρίου στον Γάγγη

Δεκατρία παιδιά κάτω των 15 ετών έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ, όταν πλοιάριο ανατράπηκε στον ποταμό Γάγγη, στην ανατολική Ινδία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Βαϊσάλι, στο κρατίδιο Μπιχάρ, ενώ τα παιδιά κατευθύνονταν σε χώρο όπου θα γινόταν φεστιβάλ. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς παραμένει άγνωστος ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων.

Τα παιδιά κατευθύνονταν σε φεστιβάλ

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, και τα 13 θύματα ήταν κάτω των 15 ετών. Όπως διευκρίνισε η αξιωματούχος Βάρσα Σινγκ, προορισμός τους ήταν η τοποθεσία ενός φεστιβάλ.

Το πλοιάριο ανατράπηκε στα νερά του Γάγγη, προκαλώντας το πολύνεκρο δυστύχημα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ανατροπή δεν διευκρινίζονται στις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Έξι άνθρωποι διασώθηκαν – Συνεχίζονται οι έρευνες

Έξι άνθρωποι διασώθηκαν μετά την ανατροπή του πλοιαρίου, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Σουμπόντ Κουμάρ.

Οι έρευνες στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο πλεούμενο, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι αγνοούμενοι.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες στην περιοχή του ποταμού Γάγγη, ενώ αναζητούνται περισσότερες πληροφορίες για το δυστύχημα.

Το μήνυμα του Ναρέντρα Μόντι

Τη θλίψη του για την τραγωδία εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.