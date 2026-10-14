Βατικανό: «Ο πάπας Λέων πέρασε μια ήρεμη νύχτα»

Μια ήρεμη νύχτα πέρασε ο Πάπας Λέων, μετά τη χθεσινή χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση αδενοκαρκινώματος στον δεξιό πνεύμονα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Τύπου του Βατικανού.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης από τον χειρουργό Στέφανο Μαργκαριτόρα και την ιατρική του ομάδα, οι οποίοι προχώρησαν σε αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα του Ποντίφικα.

Σε δηλώσεις του στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο μεγαλύτερος αδελφός του Προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Λουίς Πρέβοστ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημαίνοντας: «Αυτό που βρήκαν οι γιατροί ήταν σοβαρό, αλλά κατάφεραν να το αφαιρέσουν ολοκληρωτικά».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των θεραπόντων ιατρών, ο Αμερικανός Πάπας αναμένεται να λάβει εξιτήριο σε τέσσερις με πέντε ημέρες. Εντός της ημέρας, η επταμελής ιατρική ομάδα πρόκειται να εκδώσει επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν με περαιτέρω λεπτομέρειες για την πορεία της ανάρρωσής του.