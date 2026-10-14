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“Πνίγεται” η Κωνσταντινούπολη από την κακοκαιρία

Φοιτητές και εργαζόμενος του Δήμου εγκλωβίζονται στα νερά
ΔΙΕΘΝΗ
14/10/2026 14:05
“Πνίγεται” η Κωνσταντινούπολη από την κακοκαιρία
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: @Hurriyet-X

Σοκαριστικά βίντεο από την κακοκαιρία που πλήττει την Κωνσταντινούπολη κάνουν τον γύρο των social media.

Οι δρόμοι της πόλης έχουν γίνει ποτάμια.

Δύο φοιτητές παγιδεύονται στα νερά και προσπαθούν να σκαρφαλώσουν σε τοίχο για να απελευθερωθούν.

Επίσης εργαζόμενος του Δήμου επιπλέει στον δρόμο που έχει γίνει λίμνη από την νεροποντή.

Το νερό φτάνει μέχρι τον αυχένα του και προσπαθεί να κολυμπήσει ανάμεσα σε παρασυρμένα αυτοκίνητα.

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