Ρωσία: Ένας νεκρός από επίθεση ουκρανικών drones

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές από επίθεση ουκρανικών drones στην περιφέρεια Σαράτοφ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Μπαλακόβο, όπου έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής ένας θάνατος.

Ζημιές σε κατοικίες στην πόλη Μπαλακόβο

Ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσάργκιν ανακοίνωσε τις ζημιές και τον θάνατο μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Telegram.

Όπως ανέφερε, η επίθεση με drones προκάλεσε ζημιές σε αρκετές κατοικίες στην πόλη Μπαλακόβο. Μέχρι στιγμής, οι τοπικές αρχές έχουν αναφέρει έναν νεκρό.

Πυρηνικός σταθμός και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην περιοχή

Η περιφέρεια Σαράτοφ φιλοξενεί σημαντικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Στην περιοχή βρίσκεται πυρηνικός σταθμός, καθώς και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο.

Το συγκεκριμένο εργοστάσιο είναι ένα από τα πολλά υδροηλεκτρικά έργα που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού Βόλγα.

Πηγή Φωτογραφίας: Kakka