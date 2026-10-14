Έντονες βροχές και καταιγίδες στην Τουρκία

Μια γυναίκα, κινδύνεψε σοβαρά να πνιγεί, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά σε δρόμο του Εσενγιούρτ. Άμεσα, έσπευσαν διερχόμενοι και βοήθησαν και έσωσαν τη γυναίκα.

Κίτρινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για έντονες βροχές και καταιγίδες, εκδόθηκαν σε πολλές επαρχίες της Τουρκίας, αλλά και της Κωνσταντινούπολης.

Στην Κωνσταντινούπολη, η έντονη βροχή, η οποία εντάθηκε τις πρωινές ώρες, προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία και μετέτρεψε τους δρόμους σε λίμνες.

Πηγή Βίντεο: Hurriyet