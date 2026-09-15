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Σε ρόλο σκηνοθέτη η Σάλμα Χάγιεκ

ΔΙΕΘΝΗ
16/09/2026 00:05
Σε ρόλο σκηνοθέτη η Σάλμα Χάγιεκ
Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Στην καρέκλα του σκηνοθέτη θα καθίσει η ηθοποιός Σάλμα Χάγιεκ

Η δημοφιλής ηθοποιός θα σκηνοθετήσει για πρώτη φορά, την ρομαντική περιπέτεια “Arena”. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία θα έχει ο Γιούρα Μπορίσοφ.

γιούρι μπορίσοφ ταινία
Ο γιούρι Μπορίσοφ στην πρεμιέρα της ταινίας "Anora" AP Photo/ Chris Pizzello, File

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτό τον καιρό στο Μεξικό.

Τι θα δούμε στην νέα ταινία

Πρόκειται για έναν απαγορευμένο έρωτα, και την θεραπευτική δύναμη της αγάπης και της επιθυμίας.

 

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