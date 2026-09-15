Σε ρόλο σκηνοθέτη η Σάλμα Χάγιεκ
Στην καρέκλα του σκηνοθέτη θα καθίσει η ηθοποιός Σάλμα Χάγιεκ
Η δημοφιλής ηθοποιός θα σκηνοθετήσει για πρώτη φορά, την ρομαντική περιπέτεια “Arena”. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία θα έχει ο Γιούρα Μπορίσοφ.
Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτό τον καιρό στο Μεξικό.
Τι θα δούμε στην νέα ταινία
Πρόκειται για έναν απαγορευμένο έρωτα, και την θεραπευτική δύναμη της αγάπης και της επιθυμίας.
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