Υεμένη: Πάνω από 70 νεκροί σε μάχες μέσα σε 24 ώρες

Πάνω από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε 24 ώρες στις μάχες που σημειώθηκαν στην επαρχία Τάιζ της Υεμένης και σε γειτονικές περιοχές.

Οι συγκρούσεις συνεχίζονται εδώ και αρκετές ημέρες ανάμεσα στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας και το κίνημα ανταρτών Ανσαραλά, γνωστό και ως Χούθι.

Οι απώλειες της κυβέρνησης

Πηγές που πρόσκεινται στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση ανέφεραν συνολικά 34 απώλειες στις τάξεις της. Από αυτές, οι 20 καταγράφηκαν στη γειτονική επαρχία Λαχτζ. Η κυβέρνηση υποστηρίζεται από συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία.

39 νεκροί μεταξύ των ανταρτών

Την ίδια ώρα, πηγές που πρόσκεινται στην Ανσαραλά έκαναν λόγο για 39 νεκρούς μεταξύ των ανταρτών.

Η Ανσαραλά, γνωστή και ως Χούθι από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών της, πρόσκειται στο Ιράν.