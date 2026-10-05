Κωνσταντινούπολη: Άγριος ξυλοδαρμός 27χρονου διανομέα

Άγριο ξυλοδαρμό δέχθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής ένας 27χρονος διανομέας σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης. Ο Αχμέτ Γιασίν Ε. φέρεται να δέχθηκε την επίθεση επειδή διαφωνούσε με τη σχέση της αδελφής του με έναν 26χρονο άνδρα.

Η ενέδρα με τις δύο μηχανές

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος πήγαινε να παραδώσει παραγγελία όταν τέσσερις άνδρες τον πλησίασαν με δύο μοτοσικλέτες χωρίς πινακίδες.

Ανάμεσά τους ήταν ο 26χρονος Μουχαρέμ Γ., σύντροφος της αδελφής του, και ο 37χρονος φίλος του Φατίχ Μ. Οι δράστες φέρεται να απείλησαν τον διανομέα με όπλο και του ζήτησαν να κατέβει από τη μηχανή του.

Στη συνέχεια τον έβρισαν, του έβγαλαν το κράνος και άρχισαν να τον χτυπούν με αυτό. Παράλληλα, τον κλωτσούσαν και τον γρονθοκοπούσαν, ενώ τον είχαν ρίξει στο έδαφος.

Ο Αχμέτ Γιασίν Ε. εργαζόταν ως διανομέας σε κατάστημα κεμπάπ. Στο παρελθόν είχε εργαστεί μαζί με τον Μουχαρέμ Γ. σε κατάστημα ντονέρ.

Συλλήψεις και κατηγορίες

Από την επίθεση, ο 27χρονος υπέστη κάταγμα στη μύτη και την πλάτη.

Μετά τον ξυλοδαρμό υπέβαλε μήνυση στην αστυνομία. Οι Αρχές συνέλαβαν τον Μουχαρέμ Γ. και τον Φατίχ Μ. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σκόπιμη πρόκληση σωματικής βλάβης, απειλή και εξύβριση.