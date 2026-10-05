Δυτική Όχθη: Ευρωπαίοι ηγέτες κατά των ισραηλινών οικισμών

Περίπου 500 πρώην πρωθυπουργοί, υπουργοί, διπλωμάτες και κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει άμεσα για να αποτραπεί η υλοποίηση του ισραηλινού σχεδίου E1 για την επέκταση των οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ζητούν κυρώσεις για το σχέδιο E1

Οι υπογράφοντες προειδοποιούν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες να αναθέσει συμβάσεις για την πρώτη φάση του σχεδίου. Το E1 προβλέπει την κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών κοντά στην Ιερουσαλήμ.

Μεταξύ των υπογραφόντων βρίσκονται ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ντομινίκ ντε Βιλπέν, ο πρώην πρωθυπουργός, υπουργός Εξωτερικών και Άμυνας Αλέν Ζιπέ, οι πρώην πρωθυπουργοί Μάσιμο ντ’ Αλέμα, Ιβ Λετέρμ και Στέφαν Λεβέν, καθώς και οι πρώην πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Τζουζέπ Μπορέλ και Ενρίκε Μπάρον Κρέσπο.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει λάβει μέτρα για να εμποδίσει την υλοποίηση του σχεδίου και ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει άμεσα νομοθετικές προτάσεις.

Στο επίκεντρο οι εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ

Στο κείμενό τους ζητούν κυρώσεις σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλους παρόχους υπηρεσιών που συμμετέχουν στην εφαρμογή του E1 και άλλων οικισμών, αλλά και την παρεμπόδιση κάθε εμπορικής συναλλαγής της ΕΕ με τους παράνομους οικισμούς.

Παράλληλα, καλούν την ΕΕ να προχωρήσει σε προτάσεις για την αναστολή των εμπορικών διαστάσεων της συμφωνίας σύνδεσης με το Ισραήλ. Ζητούν τα μέτρα να ληφθούν στην επόμενη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, στις 12 Οκτωβρίου.

Το σχέδιο E1 είχε εγκριθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση την περασμένη χρονιά, έπειτα από δεκαετίες κατά τις οποίες παρέμενε παγωμένο. Η υλοποίησή του, θα απομόνωνε περαιτέρω την ανατολική Ιερουσαλήμ από την υπόλοιπη Δυτική Όχθη και θα έθετε ακόμη μεγαλύτερη αμφισβήτηση στην προοπτική δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους.

Η ισραηλινή δικαιοσύνη διέταξε στις 27 Σεπτεμβρίου την αναβολή για έναν μήνα του ανοίγματος των προσφορών για το έργο, ώστε να μην επηρεαστούν οι βουλευτικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ κατέχει τη Δυτική Όχθη από το 1967. Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα σε οικισμούς στην περιοχή, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.