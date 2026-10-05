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(ΒίντεοΤουρκία- Χταπόδι κόλλησε πάνω σε Ρώσο έφηβο

ΔΙΕΘΝΗ
05/10/2026 10:38
(ΒίντεοΤουρκία- Χταπόδι κόλλησε πάνω σε Ρώσο έφηβο
X (Twitter) - nexta_tv

Απίστευτη περιπέτεια είχε ένας Ρώσος έφηβος που κολυμπούσε στο Μπόντρουμ της Τουρκίας.

Ένα μεγάλο χταπόδι προσκολλήθηκε πάνω του μέσα στο νερό, αφήνοντάς τον για λίγα στιγμές να παλεύει να το απομακρύνει.

Ο νεαρός κατάφερε τελικά να το ξεκολλήσει. Όταν το χταπόδι προσπάθησε να επιστρέψει στη θάλασσα, εκείνος το έβγαλε στην ακτή, έπειτα από παρότρυνση του πατέρα του.

Τα σημάδια από τις βεντούζες αντιμετωπίστηκαν σε ιατρικό σταθμό. Ο τραυματισμός δεν αποδείχθηκε σοβαρός.

Το περιστατικό δεν κράτησε τον έφηβο μακριά από τη θάλασσα για πολύ. Σύμφωνα με τις αναφορές, την επόμενη ημέρα επέστρεψε κανονικά για κολύμπι.

Πηγή: X (Twitter) – nexta_tv

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