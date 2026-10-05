Δανία: Χάκαραν το εθνικό μητρώο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Δανία, καθώς χάκερς εισέβαλαν στο εθνικό μητρώο και “έκλεψαν” προσωπικά δεδομένα 8,8 εκατομμυρίων κατοίκων και μη.

Το περιστατικό παραβίασης της κυβερνοασφάλειας της χώρας ανακοίνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακιβέρνησης της Δανίας.

Η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου:

«Η διοίκηση του εθνικού αρχείου (CPR) διαπίστωσε ότι μη εξουσιοδοτημένα άτομα εξασφάλισαν παράνομη πρόσβαση κυρίως στα ονόματα, τις διευθύνσεις καθώς και στους αριθμούς CPR (που αντιστοιχούν στον προσωπικό αριθμό) περίπου 8,8 εκατομμύριων καταγεγραμμένων προσώπων (που βρίσκονται στην ζωή, έχουν μεταναστεύσει, έχουν πεθάνει κλπ)».

Για την διαλεύκανση αυτού του ιδιαίτερα σοβαρού γεγονότος διεξάγεται έρευνα. Ενώ οι δράστες της ενέργειας δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόσβαση των δραστών, φαίνεται πως αρχικά ήταν νόμιμη και εξασφαλίσθηκε μέσω δανέζικης εταιρείας. Ωστόσο, αυτή η πρόσβαση έχει ανακληθεί.

Οι Αρχές θορυβήθηκαν όταν την Παρασκευή ενημερώθηκαν για “ανωμαλία” στο σύστημα CPR κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

Όπως δήλωσε η υπουργός Κριστίνα Εγκελουντ : «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό». Συνέχισε λέγοντας : «Μαζί με όλες τις αρμόδιες αρχές, χαρτογραφούμε τις πλήρεις διαστάσεις του περιστατικού».

Επειτα από την διαρροή αυτή, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι εφάρμοσαν μέτρα για την αποφυγή της επανάληψης παρόμοιων επεισοδίων.

Η διαρροή των δεδομένων εξέθεσε τα προσωπικά στοιχεία πολλών προσώπων, καθώς το εθνικό μητρώο περιλαμβάνει τα στοιχεία 11 εκατομμυρίων ατόμων. Ειδικότερα, έκτός όσων βρίσκονται σήμερα στην ζωή και κατοικούν στη Δανία, περιλαμβάνει στοιχεία ανθρώπων που έχουν πεθάνει ή έχουν μεταναστεύσει.

Ωστόσο, σε άτομα όπου η διεύθυνση ή το όνομα των οποίων είναι προστατευμένα δεν επηρεάσθηκαν από την διαρροή.