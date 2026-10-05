Νέα Υόρκη: Ένα ξεχωριστό δείπνο κάτω από τα αστέρια

Νεοϋορκέζοι ντυμένοι στα λευκά, φορώντας τα καλά τους, συγκεντρώθηκαν για ένα υπαίθριο δείπνο με μια ιδιαίτερη προϋπόθεση: οι καλεσμένοι έπρεπε να φέρουν οι ίδιοι τα τραπέζια και τις καρέκλες τους, ενώ η τοποθεσία παρέμενε μυστική.

Το γαλλικής έμπνευσης Dîner en Blanc κάλεσε τους συμμετέχοντες να μετατρέψουν έναν δημόσιο χώρο σε μια κομψή υπαίθρια τραπεζαρία, με λουλούδια, περίτεχνες διακοσμήσεις τραπεζιών και πικνίκ-δείπνα.

Ένα κοινό κύμα από λευκές πετσέτες σηματοδότησε την έναρξη του δείπνου, ενώ ακολούθησε μια βραδιά με φαγητό και χορό κάτω από τα αστέρια.

Οι καλεσμένοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε να φέρουν το δικό τους φαγητό είτε να παραγγείλουν εκ των προτέρων ένα από τα τρία μενού πικνίκ που επιμελήθηκε ο σεφ Todd English, ο οποίος συμμετείχε για πέμπτη φορά στη διοργάνωση της Νέας Υόρκης.

«Επειδή πρόκειται για μια τόσο διεθνή εκδήλωση, προσπαθώ κι εγώ να μαγειρεύω φαγητά με διεθνή χαρακτήρα και μια παγκόσμια γαστρονομική προσέγγιση. Αυτό είναι κάτι που κάνουμε απόψε» τόνισε ο διάσημος σεφ.

Η εκδήλωση δίνει εξίσου μεγάλη έμφαση τόσο στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες όσο και στο φαγητό που τρώνε, καθώς οι καλεσμένοι αναλαμβάνουν και τη διακόσμηση.

«Μου αρέσει η ατμόσφαιρα. Μου αρέσει η διασκέδαση. Μου αρέσει η ιδέα και μου αρέσει να είμαι μέρος μιας εκδήλωσης σαν κι αυτή. Συμμετέχουν άνθρωποι κάθε είδους, όπως κι εμείς.», ανέφερε μία προσκεκλημένη του δείπνου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εκδήλωση έχει πλέον πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από 120 πόλεις σε 40 χώρες από τότε που ξεκίνησε.

«Νομίζω ότι είναι η κοινότητα και οι άνθρωποι που συναντιούνται. Είναι αυτή η ατμόσφαιρα, η ηλεκτρισμένη ενέργεια του να είναι όλοι στα καλύτερά τους, να αισθάνονται υπέροχα, να βγαίνουν για ένα υπέροχο δείπνο και να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό», δήλωσε η Sandy Safi, πρόεδρος και ιδιοκτήτρια του Le Dîner en Blanc.

Πηγή βίντεο/ X (Twitter) – washingtonpost