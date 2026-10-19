Η Σίντι Κρόφορντ και η οικογένεια της αποχαιρετά τον γιό της

Η Σίντι Κρόφορντ (Cindy Crawford), το διάσημο μοντέλο των 80s και των 90s, με τον σύζυγό της Ράντε Γκέρμπερ (Rande Gerber) αποχαιρετούν τον γιό τους, οποίος έχασε την ζωή του σε ηλικία 27 ετών.

Το ζευγάρι δήλωσε “απίστευτα συντετριμμένοι” από την απώλεια του γιου τους Πρίσλεϊ, σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Πρίσλεϊ, ήταν το μεγαλύτερο παιδί του ζευγαριού και έφυγε σε κέντρο αποκατάστασης στις 20 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα αρχεία του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες. τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Το διάσημο μοντέλο και ο επιχειρηματίας μοιράστηκαν μία κοινή δήλωση χθες, συνοδεύοντάς την με ένα ασπρόμαυρο πορτραίτο του γιου τους που φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη Σεμπάστιαν Φαένα (Sebastian Faena).

“Είμαστε απίστευτα συντετριμμένοι για την απώλεια του αγαπημένου μας γιου και αδελφού. Νιώθουμε τόσο ευλογημένοι που είχαμε τον Πρίσλεϊ στη ζωή μας για 27 χρόνια”, ανέφεραν χαρακτηριστικά.

“Ήταν μία γλυκιά, όμορφη ψυχή που αγάπησε και αγαπήθηκε, τώρα και για πάντα. Είμαστε πολύ περήφανοι για τον τρόπο που παρουσιάστηκε στον κόσμο, με καλοσύνη και ευαισθησία. Είμαστε ευγνώμονες για την αφθονία αγάπης και υποστήριξης από τόσους πολλούς που γνωρίζουν και αγαπούν την οικογένειά μας, αλλά και από άγνωστους που νιώθουν τον πόνο μας. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, γλυκό μας αγόρι”, πρόσθεσαν.

Η ανάρτηση ολοκληρώθηκε με τη φράση “Σ’ αγαπάμε για πάντα, μαμά, μπαμπάς και Κάια”.

Ωστόσο, η μικρότερη αδερφή του, μοντέλο και ηθοποιός, Κάια έκανε ξεχωριστή ανάρτηση για τον χαμό του αδερφού της. Η Κάια, συγκινεί με τα λόγια της, γράφοντας μεταξύ άλλων: “Έχω πέσει κυριολεκτικά στα γόνατα…Ο καλύτερος μου φίλος, ο προστάτης μου, ο πιο αστείος και η πραγματική αγάπη της ζωής μου”.