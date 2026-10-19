Καναδάς: Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση

Φονική πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο στη βάση των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων Γουέινραϊτ την ώρα στρατιωτικής εκπαίδευσης. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μαρκ Κάρνεϊ.

Η τραγωδία έγινε στην Αλμπέρτα, με την πρωθυπουργό της επαρχίας να ανακοινώνει ότι 39 άνθρωποι νοσηλεύονται, ενώ τουλάχιστον 19 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τέσσερα νοσοκομεία της Αλμπέρτα, δύο στο Έντμοντον, ένα στο Ρεντ Ντιρ και ένα στο Κάλγκαρι.

Η άμεση κινητοποίηση των καναδικών αρχών

Η επιχείρηση αντιμετώπισης του περιστατικού αξιοποίησε 22 ασθενοφόρα εδάφους, έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Πολύτιμη ήταν η βοήθεια που παρείχε και η γειτονική επαρχία του Σασκάτσουαν.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης, «Πορτοκαλί Κώδικας», είχε κηρυχθεί σε αρκετά νοσοκομεία για την αντιμετώπιση της μαζικής εισροής τραυματιών. Οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν τη λήξη της μετά από ένα 24ωρο.

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού του Καναδά

Ο Μαρκ Κάρνεϊ επιβεβαίωσε τον θάνατο τεσσάρων μελών των Ενόπλων Δυνάμεων. Χαρακτήρισε το περιστατικό μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχουν πλήξει τον καναδικό στρατό σε καιρό ειρήνης στο εσωτερικό της χώρας.

Σημείωσε ότι μεταξύ των πληγέντων βρίσκονται έφεδροι και στρατιώτες του Καναδικού Ελαφρού Πεζικού της Πριγκίπισσας Πατρίσια, ενός από τα ιστορικότερα στρατιωτικά συντάγματα της χώρας. Το προσωπικό βρέθηκε στη βάση Γουέινραϊτ από διάφορες περιοχές του Καναδά για να συμμετάσχει στην εκπαίδευση.

Ο Κάρνεϊ επαίνεσε το έργο των ομάδων έκτακτης ανάγκης, ενώ ανακοίνωσε ότι οι σημαίες στα ομοσπονδιακά κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες προς τιμήν των θυμάτων.

Τα αίτια της τραγωδίας

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση. Ο καναδικός στρατός γνωστοποίησε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατική ενέργεια.

Στην έρευνα συμμετέχει η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία. Ο υπουργός Άμυνας, Ντέιβιντ ΜακΓκίντι, σημείωσε ότι οι αρχές εργάζονται για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη, ενώ αργότερα μετέβη στο Έντμοντον για να ενημερωθεί για τις εξελίξεις.

Η επιχείρηση κατάσβεσης πραγματοποιήθηκε υπό δύσκολες συνθήκες. Ισχυροί άνεμοι, με ριπές που έφταναν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, προκάλεσαν τη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς από τη στρατιωτική βάση προς τη γύρω αγροτική περιοχή.

Η Δημοτική Περιφέρεια του Γουέινραϊτ ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό έλεγχο μέχρι τις 23:00 το Σάββατο, ενώ οι κρίσιμες υποδομές προστατεύονταν. Δεν υπήρξε εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους της περιοχής.

Η πολιτική επίπτωση

Η τραγωδία οδήγησε στην πρόωρη διακοπή της προκαταρκτικής ψηφοφορίας στο Γουέινραϊτ, ενόψει του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Αλμπέρτα από τον Καναδά. Η Εκλογική Αρχή της Αλμπέρτα ανακοίνωσε ότι το εκλογικό κέντρο στο Wainwright Communiplex έκλεισε νωρίτερα το Σάββατο και ότι τα ψηφοδέλτια και το εκλογικό υλικό μεταφέρθηκαν με ασφάλεια.

Για τους σκοπούς του δημοψηφίσματος ορίστηκαν εναλλακτικά εκλογικά κέντρα στο Λόιντμινστερ και το Βερμίλιον.