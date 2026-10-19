Εκουαδόρ: Τραγωδία σε εκκλησία- Σταυρός “πλάκωσε” ιερέα

Τραγωδία σημειώθηκε σε εκκλησία στο Εκουαδόρ, όταν σταυρός έπεσε και πλάκωσε έναν ιερέα.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ο ιερέας να τελεί την Θεία Λειτουργία. Πίσω του στον τοίχο και ψηλά βρίσκεται τοποθετημένος, ένας ξύλινος σταυρός. Κάποια στιγμή ο σταυρός πέφτει και χτυπάει στο κεφάλι, τον ιερέα.

Στον ναό προκλήθηκε πανικός και ο κόσμος έσπευσε δίπλα στον ιερέα που είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Ο ιερέας πέθανε ακαριαία, λόγω του σοβαρού τραύματος.