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Εκουαδόρ: Τραγωδία σε εκκλησία- Σταυρός “πλάκωσε” ιερέα

ΔΙΕΘΝΗ
19/10/2026 11:18

Τραγωδία σημειώθηκε σε εκκλησία στο Εκουαδόρ, όταν σταυρός έπεσε και πλάκωσε έναν ιερέα.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ο ιερέας να τελεί την Θεία Λειτουργία. Πίσω του στον τοίχο και ψηλά βρίσκεται τοποθετημένος, ένας ξύλινος σταυρός. Κάποια στιγμή ο σταυρός πέφτει και χτυπάει στο κεφάλι, τον ιερέα.

Στον ναό προκλήθηκε πανικός και ο κόσμος έσπευσε δίπλα στον ιερέα που είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Ο ιερέας πέθανε ακαριαία, λόγω του σοβαρού τραύματος.

 

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