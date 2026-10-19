Τουρκία: Συγκλονιστικό βίντεο από διάσωση βρέφους

Σοκάρουν οι εικόνες από τις πλημμύρες στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην περιοχή Σαπάντζα της επαρχίας Σακάρια.

Βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου από μία συγκλονιστική, αλλά και συγκινητική διάσωση, όταν διασώστης της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών AFAD κατάφερε να διασώσει ένα βρέφος μόλις οκτώ μηνών.

Το βρέφος βρισκόταν σε σημείο όπου είχε πληγεί από τις πλημμύρες.

Ο διασώστης παίρνει στην αγκαλιά του το μωρό και το κρατάει σφιχτά, ώστε να περάσουν πάνω από τα ορμητικά νερά. Το μωρό μεταφέρθηκε με ασφάλεια.