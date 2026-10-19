Ινδία: Ένοπλη επίθεση σε αυτοκίνητο ηθοποιού του Bollywood

Στόχος ένοπλης επίθεσης έγινε ο 36χρονος ηθοποιός του Bollywood Τάιγκερ Σροφ, χθες το βράδυ, στο Μουμπάι της Ινδίας.

Άγνωστοι πυροβόλησαν επανειλημμένα κατά του αυτοκινήτου του, ενώ εκείνος αποχωρούσε από ποδοσφαιρικό σύλλογο στην περιοχή Τζούχου. Ο ηθοποιός δεν τραυματίστηκε, όμως δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο οδηγός του, δέχθηκαν τις συνέπειες της επίθεσης.

Οι ένοπλοι πλησίασαν το αυτοκίνητο και άνοιξαν πυρ

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ το όχημα κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα, κοντά σε πλήθος πολιτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον δύο ένοπλοι πυροβόλησαν από μικρή απόσταση προς την πλευρά του συνοδηγού.

Οι δράστες ενήργησαν μπροστά σε πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο. Παρά τους επανειλημμένους πυροβολισμούς, ο Τάιγκερ Σροφ κατάφερε να βγει σώος.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι. Ο ένας ήταν ο οδηγός του ηθοποιού, ο οποίος μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο δεύτερος τραυματίας ήταν οδηγός τρίκυκλου ταξί που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

Έρευνες για την εγκληματική οργάνωση του Λόρενς Μπισνόι

Η αστυνομία του Μουμπάι έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Οι αρχές συγκεντρώνουν μαρτυρίες και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν ισχυρισμό ανάληψης ευθύνης από την εγκληματική οργάνωση του Λόρενς Μπισνόι. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η γνησιότητά του δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Την επίθεση κατάδίκασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Μαχαράστρα, Έκναθ Σίντε, ο οποίος επισκέφθηκε τον ηθοποιό. Όπως ανέφερε, τόσο ο ίδιος όσο και η μητέρα του ήταν ιδιαίτερα ταραγμένοι από το περιστατικό.

«Αυτές οι προσπάθειες εκφοβισμού δεν θα γίνουν ανεκτές και θα βάλουμε τέλος σε αυτού του είδους τον χουλιγκανισμό», δήλωσε.

Ποιος είναι ο Τάιγκερ Σροφ

Ο Τάιγκερ Σροφ είναι γνωστός ηθοποιός του Bollywood και γιος δύο ηθοποιών. Έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 2014, με τη ρομαντική ταινία Heropanti, και στη συνέχεια συμμετείχε σε πολλές κινηματογραφικές παραγωγές.

Εκτός από την υποκριτική, αγαπά το ποδόσφαιρο και αγωνίζεται με τη Mumbai FC. Από ποδοσφαιρικό σύλλογο αποχωρούσε όταν δέχθηκε την ένοπλη επίθεση.

Πηγή Φωτογραφίας: INSTAGRAM – tigerjackieshroff