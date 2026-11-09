Κύπρος: 75χρονη έπεσε σε γκρεμό ενώ μάζευε μανιτάρια

Τη ζωή της έχασε μια 75χρονη γυναίκα από τη Λευκωσία, η οποία έπεσε σε γκρεμό ενώ μάζευε μανιτάρια με τον γιο της, το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή του Κάμπου, στην επαρχία Μόρφου της Κύπρου.

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και υπέκυψε στα τραύματά της στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 75χρονη είχε πάει στην ορεινή περιοχή μαζί με τον γιο της, προκειμένου να συλλέξουν μανιτάρια. Η εξόρμησή τους είχε σχεδόν ολοκληρωθεί και οι δυο τους ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στο σπίτι.

Ο γιος της είχε ήδη ξεκινήσει να κατευθύνεται προς το αυτοκίνητο, όταν η ηλικιωμένη εντόπισε ακόμη ένα μανιτάρι. Αποφάσισε να σταματήσει για να το κόψει, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτή θα ήταν η τελευταία της κίνηση.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η γυναίκα φαίνεται πως έχασε την ισορροπία της και έπεσε στον γκρεμό.

Η κινητοποίηση του γιου της και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Μόλις ο γιος της αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, κινητοποιήθηκε αμέσως και ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο και παρέλαβε την 75χρονη, προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά της και κατέληξε.