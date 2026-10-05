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H Τζώρτζια Μελόνι θέλει να προστατέψει την φωνής της από το ΑΙ

Έκανε αίτηση για να προστατέψει την πνευματική της ιδιοκτησία
ΔΙΕΘΝΗ
05/10/2026 17:10
H Τζώρτζια Μελόνι θέλει να προστατέψει την φωνής της από το ΑΙ
AP Photo/Vlasov Sulaj

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζώρτζια Μελόνι υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να κατοχυρώσει την φωνή της.

Στόχος της είναι να προστατέψει την φωνή της από παράνομη αναπαραγωγή, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Μελόνι κατέθεσε ηχογράφηση με την φωνή της, διάρκειας τεσσάρων δευτερολέπτων. Ειδικότερα, στην σύντομη αυτή ηχογράφηση η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης φέρεται να λέει: “είμαι η Τζώρτζια Μελόνι “.

Είναι η πρώτη φορά που Ιταλίδα πολιτικός ζητά να καταχωρηθεί η φωνή της, ώστε να αποτρέψει τις ψευδείς αναπαραγωγές και μιμήσεις.

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