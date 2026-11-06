Ο Τραμπ αλλάζει προσωπάρχη και επιλέγει τον Στίβεν Μίλερ

Αλλαγή προσώπων σε μία από τις πιο νευραλγικές θέσεις του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέος προσωπάρχης αναλαμβάνει ο Στίβεν Μίλερ, ένας από τους στενότερους συνεργάτες και έμπιστους συμβούλους του Αμερικανού προέδρου.

Την απόφαση γνωστοποίησε ο ίδιος ο Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Όπως ανακοίνωσε, ο Μίλερ θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, αντικαθιστώντας τη Σούζι Γουάιλς.

Ο νέος προσωπάρχης μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση του αναπληρωτή προσωπάρχη στην κυβέρνηση Τραμπ. Έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ρεπουμπλικανού προέδρου, ενώ είχε συμμετοχή και στην πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο.

Η αποχώρηση της Γουάιλς

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε δημόσια τη Σούζι Γουάιλς για την προσφορά της, χαρακτηρίζοντας εξαιρετική τη δουλειά της. Η ίδια δεν αποχωρεί από τον πολιτικό μηχανισμό του προέδρου, αλλά μετακινείται σε διαφορετικό ρόλο.

«Ο ρόλος μου μπορεί να αλλάζει, αλλά η αφοσίωσή μου στον πρόεδρο και την αποστολή του δεν θα αλλάξει ποτέ», δήλωσε η Γουάιλς.

Η πρώην προσωπάρχης είχε πρόσφατα υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο του μαστού.

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή μετά την εκλογική ήττα

Η αντικατάσταση της Γουάιλς αποτελεί την πρώτη σημαντική αναδιάταξη στον Λευκό Οίκο μετά τη συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Το εκλογικό αποτέλεσμα θεωρείται ισχυρό μήνυμα αποδοκιμασίας για την πολιτική που ακολούθησε ο Τραμπ μετά την επιστροφή του στην προεδρία.

Η επιλογή του Μίλερ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για πρόσωπο με ισχυρή επιρροή στις αποφάσεις του Αμερικανού προέδρου. Η ανάληψη των νέων καθηκόντων του αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του Λευκού Οίκου το επόμενο διάστημα.