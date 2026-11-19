Ο Γκόρντον Ράμσεϊ απέκτησε το δικό του αστέρι στη διάσημη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Ο πολυβραβευμένος Βρετανός σεφ, γνωστός τόσο για τη διεθνή παρουσία του στον χώρο της γαστρονομίας όσο και για τις έντονες τηλεοπτικές αντιδράσεις του, δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την τιμητική αυτή αναγνώριση.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε χθες στο Λος Άντζελες, με τον 60χρονο τηλεοπτικό αστέρα να εμφανίζεται ιδιαίτερα συγκινημένος, διατηρώντας παράλληλα το γνωστό του χιούμορ.

«Ειλικρινά, δεν έχω λόγια. Κάτι που συμβαίνει πολύ σπάνια», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του, προκαλώντας γέλια στους παρευρισκομένους.

Η υπόσχεση του Ράμσεϊ

Ο διάσημος σεφ δεν έχασε την ευκαιρία να επιστρατεύσει το χιούμορ του, αποκαλύπτοντας πως σκοπεύει να επισκέπτεται τη Λεωφόρο της Δόξας κάθε εβδομάδα, προκειμένου να φροντίζει προσωπικά το αστέρι του.

Μάλιστα, αστειεύτηκε ότι θα βρίσκεται εκεί κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί για να το γυαλίζει, ενώ αποκάλυψε πως θα ήθελε να στήσει και μια μικρή κινητή κουζίνα, προσφέροντας στους περαστικούς scrambled eggs.

Πέρα από τις εύθυμες στιγμές, ο Ράμσεϊ εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη για τη διάκριση, κάνοντας αναφορά στη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να καταξιωθεί διεθνώς στον χώρο της μαγειρικής και της τηλεόρασης.

Όπως δήλωσε, αισθάνεται ο πιο τυχερός σεφ στον κόσμο, καθώς έχει την ευκαιρία να ασχολείται καθημερινά με αυτό που αγαπούσε και ονειρευόταν. Παράλληλα, υπογράμμισε πως εξακολουθεί να αντλεί τη μεγαλύτερη ικανοποίησή του από την εργασία στην κουζίνα και τη μετάδοση των γνώσεών του στη νέα γενιά ταλαντούχων μαγείρων.

Ιστορική διάκριση για τον Βρετανό σεφ

Η συγκεκριμένη βράβευση αποτελεί ορόσημο, καθώς ο Γκόρντον Ράμσεϊ έγινε ο πρώτος Βρετανός σεφ, που αποκτά αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, αλλά και ο τέταρτος σεφ συνολικά, που λαμβάνει αυτή την τιμή.

Μάλιστα, η τελετή έγινε μία ημέρα πριν από την πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου της εκπομπής Next Level Baker στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το αστέρι του Χόλιγουντ δεν απονεμήθηκε στον Ράμσεϊ για τις διεθνώς αναγνωρισμένες μαγειρικές του ικανότητες, αλλά για τη συμβολή του στην τηλεοπτική βιομηχανία.

Πρόκειται για το 2.864ο αστέρι της διάσημης λεωφόρου, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση 6201 Hollywood Boulevard, δίπλα σε εκείνο του Αμερικανού σεφ Γκάι Φιέρι.

Για τον ίδιο, η αναγνώριση αποτελεί την επιβεβαίωση μιας πορείας, που απέδειξε ότι ένας επαγγελματίας σεφ μπορεί να εξελιχθεί σε διεθνές τηλεοπτικό φαινόμενο, διατηρώντας παράλληλα ενεργό ρόλο στη γαστρονομία.